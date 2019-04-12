【即市分析】汽車股宜先行食胡

東方產經專欄作者股博士：港股早前反覆向上衝三萬關，連帶走勢一直麻麻的汽車股都一度發力，不過今早見隻吉利汽車(00175)錄得大手上板後，股價高開低走，即市跌逾5%，成為表現最曳藍籌，連帶其他汽車股都受壓。好似長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、東風集團(00489)及比亞迪股份(01211)都分別跌1至4%不等，行業氣氛再度轉差。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



大行花旗最新報告就指，中資汽車股近兩周股價抽升，是由於市場預料內地今年第二至第三季的零售銷售複合增長率為4.5%，即料19年汽車零售銷售達2,130萬輛，按年升0.6%，但相信汽車股板塊目前估值已反映相關預期。該行又估計，內地4月17日將公布4月份上半月的乘用車零售數據，引發投資者先行獲利，可見大行對行業短期前景都唔係太樂觀。



策略上，汽車股作為中美貿易戰最早的受累者，加上即使市場憧憬中美貿易談判接近尾場，但仍存在行業隨時面對引入外資後，行業競爭加劇之不利因素，再考慮到近期市場氣氛麻麻，已持貨者先行食胡為妙。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

