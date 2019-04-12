A股快報：受惠通脹上升　養殖股有追捧

內地生豬養殖股有炒作，養豬股中，一度漲停的雛鷹農牧(002477.SZ)最新揚升逾7%；新五豐(600975.SH)及天邦股份(002124.SZ)齊升3%；温氏股份(300498.SZ)升近1%。



至於養雞股，益生股份(002458.SZ)升停板；民和股份(002234.SZ)炒高8%；聖農發展(002299.SZ)及仙壇股份(002746.SZ)皆漲5%。



太平洋証券程曉東稱，有關板塊向好，與上升的通脹數據有關。不過，豬價距離歷史高位仍有頗大的差距，但因去產能，令供應減少，相信此輪升幅的高位會較上次高。



國家統計局昨日(11日)公布，3月全國居民消費價格指數(CPI)按年漲2.3%，2月上漲1.5%。其中3月豬價飆升5.1%，是25個月下跌後首次回升，亦推動CPI上漲0.12個百分點。



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