中國3月出口反彈21.3%　進口跌1.8%

中國海關總署公布，按人民幣計，中國3月份出口按年增長21.3%，預期升6.3%，前值跌16.6%。3月進口按年跌1.8%，預期升2.6%，前值跌0.3%。



首季度計，中國外貿進出口總值7.01萬億元人民幣(下同)，按年增長3.7%。其中，出口3.77萬億元，增長6.7%；進口3.24萬億元，增長0.3%；貿易順差5,296.7億元，擴大75.2%。



首季歐盟、東盟和美國仍為中國前三大貿易夥伴。中國對歐盟進出口總值為1.11萬億元，增長11.5%，佔中國外貿總值的15.8%。與東盟貿易總值為9,345.5億元，增長8.1%。中日貿易總值為5,055.5億元，增長3.2%。



同期，中美貿易總值為8,158.6億元，下降11%。其中出口6,224.3億元，下降3.7%；進口1,934.3億元，下降28.3%。單計3月份，中國對美國進出口2,913.5億元，增長0.1%；其中出口2,149.9億元，增長10.6%，進口763.6億元，下降21%。



按美元計，3月出口按年增長14.2%，預期為6.5%，前值跌20.7%。3月進口按年跌7.6%，預期升0.2%，前值跌5.2%。貿易順差326.4億美元，預期順差57億美元，前值順差41.2億美元。



首季度，中國外貿進出口總值1.03萬億美元，下跌1.5%。其中，出口5,517.6億美元，增長1.4%；進口4,754.5億美元，下降4.8%；貿易順差763.1億美元，擴大70.6%。



海關總署新聞發言人李魁文表示，第1季度中國外貿總體開局平穩。然而，當前世界經濟和貿易增長動能轉弱，外部環境依然複雜嚴峻，外貿發展面臨諸多不確定因素。綜合各方因素，第2季中國外貿進出口或實現溫和增長。



首季度內，中國進口原油1.21億噸，按年增加8.2%；天然氣2,427萬噸，增加17.8%；成品油872萬噸，增加5.8%。此外，進口鐵礦砂2.61億噸，減少3.5%；大豆1,675萬噸，減少14.4%。初步測算，第1季中國進口價格總體上漲3.5%。



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