麒豐資本擬就觀塘工廈重建申請再闖關

政府重啟工廈活化措施，麒豐資本去年就觀塘鴻圖道32號榮興利工業大廈，向城市規劃委員會提出放寬兩成密度重建，惟申請上月遭否決，業主現作調整布局再度闖關。



文件顯示，上址佔地約9,808方呎，並計劃維持14.4倍地積比率進行重建，總樓面約141,240方呎，但在樓層及用途分布上作出修改。



新方案擬建1幢35層高商業樓宇，較原方案削減3層，地庫樓層維持4層，而是次加設1層隔火層。



樓面分布方面，寫字樓面積佔約107,285方呎，較被拒絕方案增約8.2%。零售及地面停車場面積則分別降低約16%及47%，新建議約31,543方呎及2,413方呎。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/