樓價UPDATES：荃灣中心連錄成交　兩房減17萬即沽

上車盤連錄成交，荃灣中心單日錄兩宗買賣，區內客議價後獲減17萬元，即以533萬元入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島1座高層B室，三房連套房間隔，換樓用家斥約1,100萬元入市，實用面積605方呎計，折合呎價約為18,182元。



●筲箕灣香島4月暫錄得7宗租賃成交，平均實用呎租44元，其中2座中層F室，實用面積692方呎，兩房及儲物室間隔，向西南，享山景，以27,000元租出，實用呎租39元。



●北角海景台低層C室，採兩房連套房設計，享海景，1月初開價1,580萬元放售，經議價後減價約30萬元或約1.9%，最後以1,550萬元沽出，實用面積730方呎計，折合呎價約21,233元。



●上環新成大廈中層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，望樓景，以735萬元連租約易手，實用呎價16,858元。



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九龍區



●將軍澳新寶城1座中高層C室，實用面積377方呎，兩房間隔，獲同區上車客承接，成交價約656萬元，實用呎價約17,401元。



●九龍塘碧華花園2座中高層C室，套三房套連工人房間隔，實用面積約1,211方呎，原先以約50,000元放租1個月，議價後減價2,000元，獲區內客以48,000元承租，實用呎租約39.6元。



●九龍站凱旋門映月閣低層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，享內園景，獲買家斥資1,950萬元承接，實用呎價38,012元。



●西南九龍匯璽1B座高層D室，開放式間隔，實用面積約270方呎，以約17,000元放租，獲外區客洽詢，議價後減價1,500元，以15,500元租出，實用呎租約57.4元。



●西南九龍匯璽II第5B座低層G室，實用面積350方呎，屬一房間隔，區內客以每月租金約17,000元租出，實用呎租約48.6元。



●長沙灣碧海藍天本月首宗二手買賣，單位為2座高層E室，實用面積約510方呎，兩房兩廳間隔，以955萬元易主，實用呎價約18,725元。



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新界區



●荃灣中心單日連錄兩宗成交，包括19座高層G室，實用面積374方呎，兩房間隔，叫價550萬元，區內分支家庭共還兩口價，即以533萬元承接自住，實用呎價14,251元。



●天水圍嘉湖山莊本月錄得17宗買賣成交，平均實用呎價約10,908元，成交包括景湖居10座低層D室，實用面積547方呎，三房間隔，享內園景，剛以596萬元沽出，實用呎價10,896元。



●元朗洪水橋尚城12座中層A室，實用面積529方呎，兩房間隔，以598萬元成交，實用呎價11,304元，買家為同屋苑業主，多購一個單位作長線投資之用。



●大圍金獅花園1期A座低層8室，實用面積363方呎，兩房間隔，議價後以625萬元易手，實用呎價17,218元，原業主於2014年以295萬元購入，持貨5年，單位升值約1.12倍。



●馬鞍山中心2座高層B室，實用面積364方呎，兩房間隔，議價後以633萬元易手，實用呎價17,390元。



●粉嶺綠悠軒1座中層H室，實用面積427方呎，兩房間隔，月租開價約13,000元，議價後以12,800元獲承租，實用呎租30元。



●上水中心2座低層A室，實用面積351方呎，兩房間隔，以529萬元易手，實用呎價15,071元。

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