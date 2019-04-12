【即市分析】呢隻股北水坐重貨　上車有心唔怕遲？

東方產經專欄作者司慕渢：資料顯示，自3月12日，透過港股通淨買入萬洲國際(00288)的累計金額已超過54億元。短短一個月有逾半百億元北水買盤吸納，難怪萬洲股價反覆做好，由3月初7元邊反覆升抵本周初高位見9.2元，累計升幅最多逾三成，現報8.88元，逆市升3%。



股價做好，其中一個原因，乃資金預期內地生豬及母豬數量減少，預計今明兩年內地豬肉價格會逐步回升，加上中美貿易談判下，預計內地將進口更多美國豬肉產品，持續推動美國的豬肉價格上漲，故看好其美國業務發展。事實上，今年首季以來，其美國業務已呈復甦，今年的表現值得期待。



走勢上，近日股價回吐，在20日線8.5元水平初現支持，今日逆市上升，不排除又是北水逢低吸納。從中央結算系統數據可見，北水於萬洲的持倉量已由3月初的2%增至如今已超過6%。在大水喉眷顧下，料其股價可持續強勢，短線調整可以留意吸納機會，中線目標反覆向上挑戰去年首季阻力位10元關，穿8元止蝕。



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