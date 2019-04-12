【專家樓評】蘇文豪：屋宇署的角色及權責

今天想跟大家分享一個近期發生的註冊檢驗人員被檢控的案例。部分市民在驗樓事宜上或許對屋宇署的角色和權責未必十分了解，在此筆者希望藉機作簡單提醒。



事緣有註冊檢驗人員在為相關樓宇提交強制驗樓完工證明書後，被屋宇署無意中發現樓宇修葺工作仍有紕漏而遭署方檢控，繼而被法院定罪和罰款。



從上述個案中:

第一，究竟屋宇署是否有責任核對由相關專業人員呈上的驗樓記錄和報告？



第二，究竟屋宇署是否有責任到單位現場視察有關的訂明修葺是否準確完成？



第三，究竟屋宇署是否有權責批核由相關專業人員呈上的驗樓報告？



最後，從上述案例，監督樓宇進行訂明檢驗及訂明修葺當然屬於註冊檢驗人員的職責。而他日若因樓宇維修不善而導致有公眾或第三者受到人命或財產損失，業主固然可另外向有關失職或疏忽的專業人士或註冊檢驗人員循民事索償，但事件最大責任最後始終落在業主身上。



故此，筆者建議市民應該經常留意自己物業的狀況，需要時對樓宇作出適時的維修，以減低所承受的風險。



普縉建築測量副董事總經理蘇文豪

