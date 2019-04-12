二手樓價指數再升0.37%　連漲9周

二手樓價升浪持續。中原城市領先指數CCL最新報180.16點，按周升0.37%，已連升9個星期。而城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.25點，按周亦升0.46%。



該行指，四大整體指數連升7周，兼且今周一併升穿180點水平，顯示樓價上升趨勢不變，CCL繼續邁向歷史高位，現時相差約4.5%。



分區方面，九龍CCL_Mass報179.11點，按周升1.56%，升幅為7周最大，連升8周共8.12%，平該區最長連升紀錄。港島CCL_Mass報189.4點，按周升0.64%，連升4周共6.02%。



另外，新界東CCL_Mass報190.15點，按周下跌0.33%，連升4周後回軟。新界西CCL_Mass報162.36點，按周跌0.81%，連升6周後回軟。

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