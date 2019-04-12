【市後重點睇】美匯97關口上落　道期升百點

美匯指數於97.0關口上落，港匯企7.841，離岸人民幣(CNH)企6.72，圓匯回至111.8，歐元企1.128，英鎊企1.305。金價反覆至1,291美元。布油報70.9美元，紐油報63.8美元。道指期貨升100點。



●市後關注點

-17:00 歐元區2月工業產出

-19:00 德國央行行長魏德曼、德國財長紹爾茨舉行記者會

-20:30 美國3月進出口價格指數

-22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值

-周六凌晨00:30 英倫銀行(英國央行)行長卡尼在國際貨幣基金組織(IMF)論壇上講話

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數全日升70點或0.24%，報29,909點；全周下跌26點或0.08%，騰訊高位收。https://bit.ly/2IfgVNI



●A股快報：滬綜指收跌1點，養殖股熱炒。https://bit.ly/2UPiFmt



●中國3月出口反彈21.3%，進口跌1.8%。https://bit.ly/2URWX1k



●中汽協：3月乘用車銷量按年跌6.9%。



●亞洲股市：日股升0.7%，東芝跌逾2%。https://bit.ly/2Kt61Wp



●歐洲股市三大指數個別發展，英國富時100指數升0.05%，報7,421點；德國DAX指數跌0.34%，報11,894點；法國CAC指數跌0.2%，報5,474點。



●【大師午間教路】重返三萬點就做淡！https://bit.ly/2Ua6PPv



●【股匯攻略】澳元走勢比紐元強。https://bit.ly/2WYF52a



●【即市分析】

-汽車股宜先行食胡。https://bit.ly/2Iuguyq

-內險股仲吼唔吼得過？https://bit.ly/2ItnqM2

-呢隻股北水坐重貨，上車有心唔怕遲？https://bit.ly/2UWBK6E



●【專家樓評】林浩文：納米樓值得高追嗎？https://bit.ly/2DbJ1oL



●中日韓自貿區談判，擬打造RCEP+自貿協定。



●全球經貿戰︰美國農業談判代表爆料！中國拒絕開放糧食市場。https://bit.ly/2v1xap6



●中國3月新增人民幣貸款1.69萬億元，社會融資規模增量為2.86萬億元人民幣，M2貨幣供應按年增8.6%，均高於預期。



●周松崗獲委出任市建局董事會主席。



●二手樓價指數按周再升0.37%，連漲9周。





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