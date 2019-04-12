【fb直播】港股尾市倒升 預示咗啲乜？
2019年04月12日 16:20
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內地上月出口數據好過市場預期，帶動A股周五(12日)臨尾跌幅收窄，恒指更於尾市倒升，調整完畢？重返3萬點冇難度？
騰訊(00700)觸及400元後，周五(12日)回落至390元水平爭持，趁機追入夠值博？
花旗話汽車股近兩星期股價明顯抽升，車股估值已反映市場對銷售回暖之憧憬，預計投資者或先行獲利，周五(12日)車股跑輸大市，吉利汽車(00175)為表現最差藍籌，車股炒完？
大行發報告預料旺季來臨利好豬價，萬洲(00288)跑出逼近9元，成最佳藍籌股！上升空間仲有幾多？
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