財經法情：星美控股遭滙豐入稟呈請清盤

覃輝旗下星美控股集團(00198)，遭滙豐銀行入稟香港高等法院呈請清盤，案件暫訂6月12日開庭處理。



滙豐未有在今次清盤呈請之公開資料上顯示呈請理由或所涉債項，不過翻查法院以往記錄，滙豐銀行在2018年8月曾入稟高院向星美控股追討1,260萬港元戶口透支款項。



按當時的入稟狀指，星美控股2018年6月中開出了一張面額約1,480萬港元的支票，以付款給導演王晶的星王朝有限公司，但星美在滙豐的港元支票戶口結餘只有約220萬港元，滙豐遂按戶口條款向星美提供透支，透支年息13厘。滙豐事後多次要求星美還款，包括發出律師信，但星美一直未有還款。未知今次清盤呈請是否與此債務糾紛有關。



呈請編號：HCCW108/2019



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