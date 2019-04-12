【中環剝花生】醒你第二季必勝投資策略！

一系列內地經濟數據，包括PMI、到最新出爐的進出口、新增貸款，都好過市場預期，經濟改善，資金有望流入內地，A股將水漲船高，連同港股一齊行運？



相比之下，美股向上動力好似麻麻。不如轉攻亞洲股市、甚至新興市場，美股擺埋一邊先？



今集《中環剝花生》請黎阮子曦、梁振輝，同大家分析第二季市況，傳授入市攻略！想知邊類資產、邊個市場最有潛力，快啲入黎睇直播啦！



歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！



1. ontv東網電視直播網站：

http://tv.on.cc/live



2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/



3.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



4. ontv東網電視財經新聞：

http://bit.ly/1X5jhMY



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm