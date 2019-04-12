新股專輯：維亞生物科技最多集資3億美元

外媒報道，新藥技術發現平台維亞生物科技本周四(11日)開始在香港進行預路演，集資額約為2億至3億美元(約有15.6億至23.4億港元)；中金公司為獨家保薦人。



事實上，該公司早於2018年12月17日通過上市聆訊，並於今年3月5日更新招股文件。據文件，2018年度溢利及全面收益總額9,055萬元人民幣(下同)，按年增長18.73%；收益按年升24.88%至2.1億元，最大收入來自美國，達1.6億元；研發費用按年增加46.36%至2,525.1萬元。



另有報道指，中國河北高速公路營運商河北省高速公路開發計劃今年內赴港上市，集資約3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。



而周四重就遞交上市申請的內地藥企翰森製藥重新遞交主板上市申請，摩根士丹利及花旗為聯席保薦人。早前有傳其集資額約10億美元(約78億港元)。市傳翰森製藥目標今年夏季上市。



翰森製藥目前有有近百種在研藥物，其中有6種創新藥已進入二期臨床試驗或更晚期研發階段的1.1類，目標於今明兩年推出近30種在研產品，其中包括15種具有高增長潛力的重點在研藥物。



值得留意的是，翰森製藥主席鍾慧娟為內地龍頭藥企恒瑞醫藥(600276.SH)大股東孫飄揚之妻。集資所得將用於研發項目、擴充研發團隊、完善生產體系、加強銷售及學術推廣，以及用作營運及一般企業用途。



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