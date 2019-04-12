【北水追蹤】買建行工行　沽吉汽融創

港股今日(周五)反覆，大部分時間下跌，惟尾市騰訊控股(00700)發力倒升，結果恒指收報29,909點，跌26點，主板成交降至897億元。港股通成交額約100億元，按日大減36億元，佔主板成交額約11%，南下資金錄得淨流入12億元人民幣。



建設銀行(00939)繼續獲北水捧場，其港股通錄得淨流入5.27億元。工商銀行(01398)亦不差，其港股通錄得淨流2.23億元。此外，中國太保(02601)錄得淨流入1.08億元。

汽車股繼續捱沽，吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)之港股通分別錄得淨流出6.03億及5,170萬元。



此外，融創中國(01918)、騰訊控股(00700)及中升控股(00881)分別錄得淨流出9,148萬、4,965萬及6,373萬元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

