富士高及兩高層未及時披露內幕消息　遭罰款150萬

市場失當行為審裁處在完成早前由證監會提起的研訊程序後，裁定富士高實業控股有限公司(富士高)、其主席兼行政總裁楊志雄及首席財務總監兼公司秘書周麗鳳，未有及時披露內幕消息。



審裁處在富士高、楊及周承認，他們未有及時披露一名主要客戶製造的音響耳機停產的內幕消息後，裁定他們分別須繳付罰款100萬元、30萬元及20萬元。楊及周亦承認，他們的疏忽行為導致富士高違反企業披露制度下的規定。



該音響耳機是富士高為該客戶製造的唯一產品，並於截至2013年3月31日及2014年3月31日止年度，分別為富士高帶來了大約1.57億元及2.1億元的收入，相當於有關期間約10%及14%收入。雖然富士高在2014年4月16日已知悉該款音響耳機停產一事，但直至2014年6月6日才披露有關內幕消息，即延遲披露超過7個星期。

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