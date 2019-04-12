全球經貿戰：中國3月大豆進口量跌13%

外國傳媒報道，3月全球最大的大豆買家中國大豆進口量按年下滑了13%，主要受額外關稅影響，商業買家不願購買美國大豆，而非洲豬瘟疫情也降低了豆粕需求。



彭博根據官方海關數據計算得出，中國3月購買了491萬噸大豆，為2015年以來同月的最低水平。



該數字低於早些時候預期的600萬噸，主因是對美國進口大豆實施25%報復關稅，壓榨商無法購得足夠大豆。國家糧油信息中心監測的大豆庫存降至一年多以來最低。



另外，中國多地爆發非洲豬瘟疫情，已損害豆粕需求和壓榨廠利潤。自去年底以來，壓榨利潤就一直在負值徘徊。隨着南美出貨量增長，中國第二季大豆進口量可能會上升。巴西是中國最大的供應國。

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