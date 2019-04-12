全球經貿戰：輪到日本　下周起將與美國談判

外國傳媒報道，中美貿易戰降溫之際，美國總統特朗普將矛頭轉向歐洲、日本宣戰。在時間上，特朗普像是在它們經濟脆弱時「開刀」。



下周起，美日將於華盛頓談判，日本首相安倍晉三急欲免除關稅或解除對豪華車出口量的配額，而特朗普則希望打開日本農業市場大門，並降低美日之間600億美元貿易逆差。



由於2020年就是美國總統大選，特朗普團隊今次談判是有壓力，因必須在大選前交出成績。去年特朗普以懲罰性關稅打擊日本鋼鐵和鋁，又威脅對所有進口車徵收高達25%關稅，但只換來安倍同意雙邊談判。如今特朗普要在5月前，決定是否向全球開徵汽車關稅，白宮官員曾透露可能推遲執行。

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