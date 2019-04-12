簡易安排奏效！企業開戶月均1萬個　失敗率降至5%

香港企業開戶的問題得到紓緩！香港金融管理局副總裁阮國恒於《匯思》表示，從「量」來看，現時零售銀行成功開戶數目並不少，每月平均開立約1萬個企業帳戶，當中六至七成為中小型企業和初創企業。境外中小型企業和初創企業新開戶口每月平均約2,000個。



至於未能成功開戶申請比率，亦由2016年初的10%大幅降至目前約5%。金管局「開戶難」專責小組成立兩年以來，已處理逾580宗查詢或意見。



阮國恒出席銀行公會會議後表示，最近兩周三間銀行公會主席行，相繼推出企業簡易戶口安排，認為可在簡化中小企開戶流程，銀行界透露，自從簡化開戶程序後申請數目較預期多，該局亦已致函銀行，鼓勵其他銀行參照有關服務。



他指，部分中小企並不需要全方位銀行服務，尤其初創企業僅需提存等較基本的銀行服務，認為簡易戶口有助回應中小企需要，銀行收集客戶資料時亦較簡化。

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