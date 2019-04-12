聯交所股權變動資料顯示，恒安國際(01044)於4月9日獲摩根大通增持141萬股，最新持股數目5,973萬股。



中國新經濟投資(00080)於4月10日獲Quasar Investment Management增持1.02億股，最新持股數目1.02億股。



中國醫療網絡(00383)獲聯合集團(00373)增持500萬股，最新持股數目23.33億股。



中遠海運能源(01138)於4月9日獲摩根大通增持192萬股，最新持股數目7,818萬股。



亨得利控股(03389)於4月10日被張金兵減持8,890萬股，最新持股數目2.84億股。



利寶閣集團(01869)於4月9及10日獲Hong Cui Developments增持217萬股，最新持股數目4.78億股。



國泰君安証券(02611)於4月9日獲摩根大通增持4,479萬股，最新持股數目6,017萬股。



天津津燃(01265)於4月11日獲China Alpha Master Fund增持34萬股，最新持股數目3,009萬股。



德林國際(01126)於4月8日獲富達增持61萬股，最新持股數目4,075萬股。



新奧能源(02688)於4月10日獲澳洲聯邦銀行增持271萬股，最新持股數目6,916萬股。



智城控股(08130)於4月10及11日獲山西省國有本投資運營增持合共3,446萬股，最新持股數目9.16億股。



洛陽鉬業(03993)於4月9日獲貝萊德增持509萬股，最新持股數目3.56億股。



濰柴動力(02338)於4月8日獲摩根大通增持146萬股，最新持股數目9,833萬股。



特步國際(01368)於4月10日獲摩根大通增持454萬股，最新持股數目1.6億股。



瑞聲科技(02018)於4月8日獲摩根大通增持68萬股，最新持股數目1.57億股。



聯邦製藥(03933)於4月8日獲瑞信增持303萬股，最新持股數目8,402萬股。



華大酒店(00201)於4月8日獲Saray Value Fund增持472萬股，最新持股數目7.17億股。



重慶機電(02722)於4月10日獲重慶機電控股增持1,152萬股，最新持股數目19.6億股。



集一家居(01495)於4月11及12日獲增持合共202萬股，最新持股數目3.63億股。



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WT集團(08422)於4月9及10日被趙偉琼減持合共1,858萬股，最新持股數6.48億股。



上海昊海生物科技(06826)於4月10日被鄧普頓減持4.8萬股，最新持股數目320萬股。



中創環球控股(01678)於4月10及11日被CENTRAL PROFIT GROUP LIMITED減持402萬股，最新持股數目11.22億股。



中升集團(00881)於4月8日被富達減持306萬股，最新持股數目1.34億股。



中金國際(03908)於4月8日被摩根大通減持698萬股，最新持股數目1.31億股。



中國鐵建(01186)於4月8日被摩根大通減持1,003萬股，最新持股數目2.39億股。



中石化煉化工程(02386)於4月10日被Prudential減持87萬股，最新持股數目1.02億股。



中興通訊(00763)於4月8日被摩根大通減持429萬股，最新持股數目3,488萬股。



友邦保險(01299)於4月9日被摩根大通減持1,263萬股，最新持股數目9.58億股。



同程藝龍(00780)於4月8日被摩根大通減持112萬股，最新持股數目1.03億股。



建滔積層板(01888)於4月8日被Hallgain Management減持4,967萬股，最新持股數目21.35億股。



志高控股(00449)於4月9日被創維電視減持1,063萬股，最新持股數目4.14億股。



新秀麗國際(01910)於4月10日被The Capital Group減持93萬股，最新持股數目1.57億股。



瑞聲科技(02018)於4月10日被The Capital Group減持1,335萬股，最新持股數目7,826萬股。



美瑞健康(02327)於4月9及10日被Eagle Best減持1,147萬股，最新持股數目8,389萬股。



金斯瑞生物科技(01548)於4月8日被胡智勇減持615萬股，最新持股數目9.89億股。



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