金管局︰港元拆息波動受供需影響　市場運作順暢

香港金融管理局副總裁阮國恒表示，近日港元拆息走勢反覆，短息波動主要受市場供應與需求影響，並引述銀行界指，近日有企業有支付需要，加上市場預期美國利率走勢穩定，資金逐流去新興市場，相關投資增加對港元需求，種種因素均刺激拆息上揚，強調市場運作順暢。



銀行公會主席禤惠儀表示，上月港匯多次觸發弱方兌換保證，銀行體系結餘降至約500億港元，強調銀行資金充裕、運作順暢，拆息在季結過後，需要較長時間返回正常化水平亦屬正常，銀行未來有否加息空間，目前需更多時間觀察資金流向。



金管局相繼推出四個虛擬銀行牌照，阮國恒指，該局正處理餘下4份申請，只要虛擬銀行牌照申請者，能提供足夠資料說服當局，當局一律公平對待，目前並無設定下一輪牌照發牌的時間表。

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