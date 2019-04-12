瑞信：若無重大升級　iPhone今年銷量料跌逾12%

外媒報道，投資銀行瑞信(Credit Suisse)預期，由於智能手機使用周期拉長，加上市場對高價手機吸引力減弱損害收入，iPhone銷量下跌料將會貫穿今年全年。



瑞信給予蘋果公司(Apple Inc.)股價前景為「中性」評級，認為iPhone業務已變得成熟。繼去年iPhone銷量下跌3.2%後，瑞信分析師Matt Cabral預期，今年銷量將進一步下跌，跌幅達到12.4%。



瑞信研究報告表示，iPhone業務處於困境，其銷量較高峰期下跌逾20%。iPhone用戶的使用周期，比以往任何時候都長。該行稱，iPhone用戶的使用周期現在是4年左右，大多數智能手機預期更換周期則為兩年。



瑞信又稱，iPhone在中國市場銷售下滑，被認為是其收入低於預期的主因之一，但到目前為止，Apple在中國市場業績走下坡的問題並沒有得到很好改善，而且不可能很快解決。



瑞信表示：「我們預計，如果iPhone功能沒有重大升級和改變，銷售業績不會有明顯好轉。」該行並預計，5G版iPhone可能會在2020年推出。



不過，該行認為，Apple向服務業轉型最終可能有助於抵銷iPhone業務的下跌，但這趨勢不會很快實現，並預計到2021年，Apple服務業收入可能將從去年400億美元，增至650億美元。



Apple早前宣布，將於本月30日發布今年度第2季業績，市場初步估計，期內收入在550億至590億美元之間；毛利率約37至38%之間。

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