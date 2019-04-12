【致富智庫】由破產到成為富豪　他如何越過人生低谷？

有沒有聽過一個勵志名詞：「檸檬人生」？如果生命是一顆檸檬，你會覺得怎樣？檸檬既苦又酸，根本無甚麼人喜歡將整個檸檬一下子吞下，但若把它榨成汁，加上水及糖，再倒一些蜂蜜，卻變成人人愛喝、生津止渴的檸檬汁或檸檬茶。要數市面上最受歡迎的飲品，檸水或檸茶，甚至大檸樂一定榜上有名。



其實，沒有一個人的生命100%平坦，生命原是酸苦，就像一個檸檬，很難啃，要靠自己製造出甘甜才有意義。不要忘記，好喝的檸檬汁，是經過不斷擠壓檸檬的結果。上天總會不斷出難題壓榨你，面對逆境，一定要自己想辦法，把檸檬剖開、切片、榨乾，再加工處理，最終就可以好好享受經歷千辛萬苦才得到的寶貴成果(檸檬汁)。



以下是外國傳媒訪問的真人真事，一位名叫Grant Cardone的富豪，他早在21歲就破產(食檸檬)，更曾濫用藥物，他是怎樣洗心革面，30歲就成為百萬富翁(檸檬汁)？



這位白手興家的百萬富翁在接受訪問時說：「在我最失意的時候，得到一個最好的商業建議，這來自我的母親，她從未試過營商，但她勉勵我最好的投資便是投資自己。」就是這一席話，點醒了Grant Cardone，並改寫了一生。



Cardone曾在21歲時因年少氣盛，結果破產負債，但在30歲時竟成為百萬富翁！他說：「在現時的經濟環境下，光是靠儲錢是不能成為百萬富翁，你需要不停地增加收入。」



怎樣增加收入？Cardone首先是在一家汽車經銷商做銷售員，最初這份工作的收入不能滿足生活開支，在25歲時，他聽了媽媽的建議：「增值自己。」他說：「即使我討厭那份工作，但我決定全心全意投入。」



「只要和銷售及汽車行業有關的書，我都會讀，在接下來的第一年，我花了700個小時提高自己的能力，讓自己成為銷售精英。」Cardone開始看到結果，他的月收入從3,000美元升至6,000美元。



他說：「那3,000美元的加薪留下了深刻印象。我第一次賺到100萬美元時，都沒那次加薪3,000美元般興奮。原因在於那次加薪改變了我的信心、改變了我對自己的信任，也改變了我對自身潛力的認知。」結果年僅30歲時，這位企業家賺到了自己人生中的第一個100萬美元。



如今他已「登六」，是一位商業大亨，仍堅持母親的建議，「每一次我讀一本書、每一次我去參加會議，我都能學到一些東西，知識是自己，沒有人能搶走。」



Cardone的一生充滿傳奇，當上天在考驗他時，他反而能「加鹽加醋」，結果把「檸檬」變成「檸檬汁」。

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