搵「大媽」錢？內地新經濟企業搶推「買餸App」

隨着內地電子支付的普及，網購、外賣送餐平台、召車App等已成為「新經濟」的重要一環。在競爭轉趨激烈的情況下，有不少企業唯有轉向其他新市場。近期就有不少公司開展「買餸App」業務，當中包括美團點評(03690)、餓了麼、蘇寧易購(002024.SZ)等新經濟行業的潛力股。



「買餸App」與一般餐飲外賣App的功能相若，只不過外賣員配送的貨物由「食物」換成了肉類、蔬果等新鮮食材。事實上，早在數年前，已有街市檔主用外賣送餐平台作為銷售渠道之一，惟當時的外賣平台主要針對餐飲外賣服務，未有於街市檔主之間大量普及。



據內地傳媒報道，美團點評旗下的買餸App「美團買菜」已在上海、北京等地上線；蘇寧易購亦計劃推出「蘇寧菜場」；獲過億融資的「叮咚買菜」更訂下進軍全國500城的目標。



事實上，在內地有不少供應新鮮食材的超市亦有是供送貨服務，究竟買餸App有何優勝之處？有分析認為，這種街市網購平台，正好滿足了工作䌓忙且時間不多，但又想購買新鮮食材的上班一族。此外，這種平台比一般超市的送貨服務更具彈性，可選的產品也更多。



此外，據海通證券海通證券的《社區新零售，叮咚買菜的案例分析》報告指出，該平台的核心客群是在25歲至45歲的人群為主，意味「買餸App」的對象，其並非以中年婦女為主的「傳統」街市客戶群。

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