講股半分鐘：港股高位調整　低吸水泥、內房股

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他表示，近月中港股市均錄得不錯的升幅，惟近日則藉CPI數據問題，出現獲利回吐情況，而港股亦連續數日出現比較全面調整。但他認為，港股市底相當強，此輪調整可視為趁低吸納機會。



他指出，現階段可逢低吸納水泥建材股及內房股當中的優質企業，例如水泥股當中的海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)，以及馬鞍山鋼鐵股份(00323)。內房股方面，可放眼規模較大的華潤置地(01109)、融創中國(01918)，中型房企則可留意中國金茂(00817)，而小型內房就可留意中國奧園(03883)。

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