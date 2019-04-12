科技商機：國產自助訂製售衣機　挖掘千億市場！

外媒報道，訂製T恤只是平常的事，但如果放在一個無人設備上，實現即訂即取呢？就會是一門可觀的科技商機。



內地公司四兩科技公司研發的自助訂製售衣機WHOSSSMADE的營運模式是這樣的：平台將無人設備鋪到商場、遊客景區或活動現場，用戶抵達設備，在操作屏幕上自由設計圖案並選擇尺碼，5分鐘左右即可打印出成品T恤或衛衣。此外，也能在微信小程序、App等下單購買，在網上平台完成訂製後，現場取衣或寄送到家。



公司創辦人王俊生表示，WHOSSSMADE的部分靈感來自於UNIQLO的T恤DIY：在日本，UNIQLO推出UTme！App滿足網上訂製；在內地，部分UNIQLO門店也開放DIY專區，用戶可以組合素材設計出專屬圖案；此類服務也迅速成為網紅，不少消費者專程排隊打卡。



WHOSSSMADE設備集合紡織類數碼噴印技術，製作時間短；平台中也包含大量藝術家作品圖案，以及易用的設計工具，適用於單件隨時訂製。



目前設備已到了3.0穩定版本，軟硬件均由團隊自行研發，申請10項發明或實用新型專利，正在和大型自助設備製造商溝通準備量產。



王俊生表示，WHOSSSMADE自助售衣機已經和萬達影院簽訂戰略合作協議，可以入駐全國600多家萬達影院。



為了保證品牌口碑，WHOSSSMADE的服裝在面料和車工上都保證高品質，噴塗技術也可以做到出品穩定、色彩準確、印花透氣，因此生產成本會高於普通文化衫。目前，網下單台設備可以儲存100件服裝，主要是T恤和衛衣。出於營運效率考慮，網下一般提供均碼白色普通款，網上則會有更多顏色和尺碼。



而從單台設備的試驗結果來看，普通T恤售價在89元人民幣，每月可以售出數百件，王俊生指，設備5至6個月即可實現回本。



另外，王俊生又指，近幾年來潮牌迅速發展，已成為一個千億級的大市場，其本質也正是追求獨特和個性；借助設計師內容與快速響應的生產機制，WHOSSSMADE未來也希望成為一個潮牌的集合平台。



不同之處在於服裝的生產過程是C2M的，先有訂單再快速生產，因而平台內能承載的SKU在理論上是無上限的。



另一個方向則是IP合作，UNIQLO此前的DIY T恤便拿到迪士尼的授權，收穫一批「忠粉」追捧。對版權方而言，和WHOSSSMADE合作免去囤貨成本，合作方案更加靈活；且設備布點在影院、活動中，也能直接滿足「粉絲」需求。



此前，團隊營運依靠自有資金，目前也正在洽談第一輪融資，希望今年能以自營+加盟(設備租賃)的形式在一線城市鋪設5,000台設備。

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