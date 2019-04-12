大摩奇準分析員：美企業績勝預期冇用　最重要看...

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson再次警告，今次美國企業業績期將是股市嚴峻考驗，並屆「生死時刻」。



他指出，考慮到標指今年以來已累升15%，華爾街將會對未來數月能有多少升幅尋找明確信號，一旦找不到，股市就會轉而處於掙扎階段。當中，企業季績將會提供最壞的證據，它會揭開股市「真實時刻」。



目前市場已預期美國企業首季盈利平均要微跌數個百分點，但在Wilson眼中，影響股價升跌不是業績勝或遜預期，而是未來會發生甚麼，即企業怎形容前景才是關鍵。他預期，企業高層看法會是偏向令人失望。換言之，如果企業提供不了盈利「重新提速」的願景，投資者會感到失望。正因如此，他預期標指在今年底的目標是2,750點，較現水平有大約5%下跌空間。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年。



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