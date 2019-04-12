AI商機料達2.34萬億　千萬金融人飯碗不保？

金融服務智能化成全球大趨勢。市場研究公司IHS Markit預計，隨人工智能持續進入商用市場，去年在金融市場帶來的商業價值已高達411億美元，並展望直至2030年，其潛在商機將會再增6.3倍，至3,000億美元(2.34萬億港元)。然而，屆時或有數以千萬計金融從業員因人工智能而「飯碗不保」。



該公司發表報告指出，去年亞太區銀行業應用人工智能的商機達115億美元，排行全球第二，僅次於北美地區，更估計亞太區於2024年將晉身為首位，而在2030年相關市場規模將大增至986億美元。



IHS Markit首席分析師Don Tait認為，香港、中國、日本、南韓、新加坡等地的銀行業，於未來十年將成為驅動人工智能應用的火車頭，為金融服務帶來革命性變化，並重塑金融業結構，使銀行業更加人性化和智能化。



人工智能技術有助提高企業生產效率，節省人力資源成本，同時意味裁員潮將隨之爆發。研究指於2030年前，英國將有50萬及美國有130萬銀行從業員因此受到波及。如果全球金融業均「人工智能化」，未來十年將有數以千萬計的銀行及金融業職位受衝擊。



Don Tait指，較易受影響的職位包括櫃檯職員、客戶服務員、文員及合規人員等，因為相關工作偏向機械化，較容易被科技取代。



香港銀行僱員協會發言人鍾逸傑表示，金融科技及人工智能發展，無疑會造成銀行職位流失。預計未來5至10年，將有三成運營部門的員工被裁走，但難以估計對整個行業的影響。



卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀認為，銀行服務智能化下，零售銀行部門將首當其衝，料相關職位每年將持續減少，而投資部門等需與客戶溝通的工作威脅則較低。雖然金融科技及人工智能的應用，將會製造新的職位，惟她認為不足以補充消失的職位空缺。



企業科技化轉型屬大勢所趨。她透露，目前企業對科技專才的需求熾熱，直言「唔愁冇工番」，又指相關職位的薪酬加幅較為吃香，高於平均水平。

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