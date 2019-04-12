奧邦建築控股股東轉讓股份予執行董事

奧邦建築(01615)公布，獲主席兼執行董事劉朝盛全資擁有的控股股東Laos International Holdings Limited告知，於4月12日與執行董事葉建華訂立買賣協議。



據此，Laos International將按代價每股0.37港元，轉讓6,000萬股，相當於全部已發行股本10%予葉建華。



轉讓後，葉建華成為擁有全部已發行股本10%權益的主要股東。緊隨轉讓事項後，Laos International將繼續為控股股東及最大股東。



集團表示，轉讓以便葉建華作為重要管理團隊的利益與公司一致，並有利於集團長遠業務發展。

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