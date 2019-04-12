夜市UPDATES︰道指曾漲近300點　港夜期重上三萬關

摩根大通業績勝預期，加上有企業併購消息，帶動美股早段揚升。道指曾升293點，高見26,436點；標指重上2,900關，升0.71%，現報2,908點；納指現升0.43%，報7,981點。



港股夜期跟隨外圍升勢，重上3萬點大關，最新報30,157點，高水249點；俗稱的「黑期」新加坡港股場外期指現報30,120點，升311點。



個股方面，迪士尼推出「Disney+」串流影視服務，其股價大漲逾12%，高見130.9美元，創下歷史新高。



華爾街大行摩根大通及富國銀行首季度業績均勝預期，股價分別升4.32%及1.86%。另外，傳將大幅裁員的內地電商企業京東在美國股價亦升2.45%。



歐洲股市同樣做好，英國富時100指數升0.1%，報7,424點；德國DAX指數升0.6%，報12,006點；法國CAC指數升0.38%，報5,506點。





【21:33】中國經濟數據理想，加上兩家華爾街大行業績對辦，美股周五早段大幅做好，道指高開229點，報26,372點，納指漲39點，至7,987點。



迪士尼宣布由11月12日起在北美洲率先推出視頻串流服務Disney+，消息刺激股價急升9.99%至128.25美元紀錄新高。



摩通及富國最新公布業績齊勝預期，股價早段分別升2.97%及0.27%，至109.39美元及47.87美元。



另外，美國第二大石油公司雪佛龍宣布斥資330億美元，收購Anadarko Petroluem，每股作價65美元，較周四收市價有39%溢價，雪佛龍將發行2億股及動用80億元現金支付交易。雪佛龍股價早段報120.85美元，挫4.08%。

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