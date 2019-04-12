新盤UPDATES：豪宅限量供應　大額成交頻仍

豪宅新盤限量供應，近日連錄多宗大額成交，個別更以新高價售出。其他發展商亦看好後市，將樓盤提供加推。



●深水灣徑8號特色戶售逾6億 料創全港一手分層新高

南豐集團及豐資源發展的壽臣山深水灣徑8號，其中B花園特色戶，實用面積約7,568方呎，花園面積2,983方呎，以6.0544億元售出，呎價80,000元，成交金額料為全港一手分層新盤住宅新高。



●澐灃本月沽12座洋房 套現逾5億

永泰地產(00369)等的沙田九肚澐灃，自本月至今沽出12座洋房，套現逾5億元。最新於今日售出2幢洋房，其中36號屋，實用面積1,984方呎，成交價4,690.4萬元，呎價23,641元。



●家壹落實下周三賣30伙

恒基地產(00012)的長沙灣家壹上載新銷售安排，於下周三發售30伙，該批單位於日前提價2%加推，實用面積269至479方呎，扣除最高8%折扣後，折實平均呎價21,636元，售價介乎約564.5萬至991.4萬元，呎價約19,942至23,715元。



●凱滙20伙加價1至2% 兩期套現200億創新高

信和置業(00083)的觀塘凱滙第二期修改價單，其中20伙二房及三房單位加價1至2%，其中3座43樓B室，實用面積830方呎，價單售價由2,171.6萬上調至2,213.4萬元，加幅約2%，價單呎價提升至26,667元。項目兩期開售至今四個月，項目累售1,604伙，套現近200億元，創一手例後新高。



此外，同系大埔逸瓏灣8再沽出3伙，平均每伙成交價約1,100萬元，項目累售333伙，套現逾28億元，平均成交呎價約14,177元。兩個項目合共套現近230億元，打破集團紀錄。



●匯璽加價近3成單位沽出

新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽連沽3伙，套現逾1.32億元，其中1座28樓A室及1座40樓B室，剛於本周一(8日)加價約29%，成交價分別4,632.39萬至4,014.38萬元，呎價30,856及30,821元。



●海翩滙複式戶售逾6000萬創新高

華懋集團旗下將軍澳海翩滙，以招標形式售出第一座11至12樓F室複式戶，實用面積2,277方呎，天台面積689方呎，連一個車位成交價6,099.9萬元，創項目新高，呎價26,789元。

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