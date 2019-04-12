樓價UPDATES：旺場！昇悅居本月錄6宗成交

長沙灣昇悅居本月交投暢旺，至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價18,961港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●昇悅居5座高層H室，實用面積698方呎，採三房包括套房間隔，單位座向西方，擁清靜內園景，以1,380萬元易手，實用呎價19,771元。據了解，原業主於2015年1月以958萬元入市，期內升值44%。



●旺角別樹華軒中層G室，實用面積約242方呎，採一房間隔，外望開揚景觀。單位原開價560萬元放售，經議價後減價56.2萬元，以503.8萬元易手，實用呎價約20,818元。屋苑現時僅約有5個放盤，叫價由490萬元起。



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新界區

●市場交投氣氛暢旺，馬鞍山區內大型屋苑交投活躍。嵐岸7座中層F室三房戶，實用面積701方呎，座向北面享海景。原開價1,060萬，放盤半個月，終以1,000萬元易手，實用呎價14,265元，屬同類型新高。原業主於2008年3月購入上址，當時作價470萬元，持貨11年至今沽出，帳面獲利530萬元。



●屯門海翠花園6座中層C室兩房戶，實用面積521方呎，有區內人士心儀屋苑位置不俗，加上單位房廳可擁開揚景觀，決定以1.35萬元承租，實用呎租25.9元。



●馬鞍山居屋錦英苑J座中層04室，實用面積645方呎，間隔為三房，座向東南望山景。單位原開價550萬元，放盤7個月，減價45萬元，於未補價第二市場以505萬元沽出，實用呎價7,829元。

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