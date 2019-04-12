新股專輯: B＆D STRATEGIC入場費2676元

本港工程承建商B & D STRATEGIC(01780)宣布，周六(13日)起至下周四(18日)公開招股，招股價介乎0.84至1.06港元，每手2,500股，入場費為2,676.70元。均富融資為獨家保薦人，預期於本月30日於主板首掛。



該公司是次發行1.55億股，一成為公開發售，最多集資1.643億元，集資所得約80%用於增強財務狀況；約11.2%用於增聘人手；約4.3%用於購買機器；約4.5%用於一般營運資金。



截至2018年10月底止7個月，該公司改建及加建工程項目及土木工程項目工程合約的投標成功率分別約為28.6%，溢利1483.6萬元，按年上升80.04%；收入1.88億元，按年增加1.59倍。



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