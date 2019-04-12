比特幣交易突破4億次

外媒報道，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)經歷面世十周年里程碑後，本周中交易次數終於累計突破4億大關，總算稱得上是頗成熟的平台。根據CryptoCompare晚上10時顯示，比特幣最新報5,075美元，按日升0.5%，最新市值達895億美元。



Bitcoin雖然推出至今已10年，但直到幾年前才開始受到關注，之後快速普及。有了大量交易所後，交易也更容易。而至本周中，Bitcoin又一里程碑誕生，就是剛已完成第4億次交易。數據指，Bitcoin目前每日約處理35萬次交易。



不過，Bitcoin的交易運算靠的是大量電腦，雖然現在Bitcoin網路仍有足夠運算能力，但隨着更多國家限制虛擬貨幣運算(或掘礦)，未來要支撐虛擬貨幣系統運作的成本可能會上升，能否繼續投入足夠運算能力，則需要繼續觀察。



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