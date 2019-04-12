滙豐控股：世界經濟更難測　會維持派息水平

滙豐控股(00005)集團主席杜嘉祺在股東周年大會聲明上指，未來世界經濟前景比過去一年更難預測，環球增長正在放緩，美國和亞洲經濟的前景亦轉淡，集團在可見將來會維持現時全年每股派息51美仙水平。



他又指，環球貿易體系仍然有政治壓力，如中美兩國之間的的貿易分歧或會繼續於今年影響市場情緒，英國客戶對英國脫歐的不明朗因素都比較審慎，集團會盡力協助客戶應付各問題。



滙控早前公布，考慮任何新委任的執行董事以現金代替退休金津貼的額度，將由現時政策所載佔基本薪金的30%降至10%，惟是次股東大會上，僅錄3.57%的贊成票而遭受壓倒性否決。

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