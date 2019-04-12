新股專輯：陳守仁旗下海天地悅通過上市聆訊

香港知名企業家、聯泰控股(00311)創辦人陳守仁及長子陳亨利旗下的旅遊集團海天地悅旅已通過上市聆訊，交銀國際為獨家保薦人。



據更新後的初步招股文件，海天地悅旅集團為西太平洋主要旅遊集團，在美國塞班島、關島及夏威夷經營4家酒店及渡假村、目的地旅遊服務及高端旅遊零售業務。2018年溢利1,176.9萬美元，按年倒退10.37%；收入按年升12.01%至1億美元，其中66.5%來自酒店及度假村分部，是公司最大的收入來源，不過其收入佔比按年跌8.5個百分點。



集資所得將用於資產完善計劃；開設新旅遊零售品牌店；升級資訊科技基建；電子銷售及市場推廣；一般營運資金。



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