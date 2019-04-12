財經評論：貴絕全球的哀歌　毒瘤蠶食競爭力

香港樓價高企聞名世界，一年復一年膺全球最貴樓市，可此虛名不足為榮，反暴露出回歸以來，歷屆特區政府對高樓價問題都束手無策，至今房屋問題非但未能緩解，反而愈演愈烈，如毒瘤般不斷蠶食香港經濟競爭力。無論香港人一生如何努力爭取一個安樂窩，也是徒勞，前景何在，豈不哀哉？



有國際調查報告顯示，香港平均樓價超過930萬港元，豪宅更差不多要5,400萬港元。再看租金，香港排全球第三，平均月租折合約二萬多港元。以港人月入中位數約1.8萬元計，一年收入不到22萬元，有多少人能負擔得起目前的樓價和租金，高官們心知肚明！



一個城市，經濟持續低增長，可樓價卻不斷攀升，不但影響民生經濟，長遠必然會對金融體系構成影響。可政府至今仍無力應對高樓價，如土地供應嚴重不足、單程證及專才計劃令人口不斷膨脹，激化供求失衡等等。



港人工資漲幅難以追上樓價，若扣除房屋及交通費用，實際每月可用收入有限，難怪港人消費力不升反降。靠內地旅客來港消費支撐零售市道，卻造成社區不勝負荷，旺丁不旺財，衍生諸多問題。至於企業，在港的開業和研發成本皆高昂，非理想營商地。如是者，香港經濟如逆水行舟，舊經濟老本所餘無幾，拓展創新科技卻受土地及人力資源所限，競爭力不進則退，經濟發展墮後之勢難以扭轉。



土地無法短期內實現大量供應，這是現實。應對「安居」需要，港府應設法多覓土地興建資助房屋。可如今諮詢完結了，實務沒有甚麼進展，數字遊戲卻有一大堆。諸如公私房屋比例七三比，沒土地配合，比例有多大意義？說要填海造地，又遙不可及。



事實上，香港眼前有大量鄉郊土地待開發；工業式微下大量工業用地可研轉用途；市區大量樓齡逾五十年樓宇，但市區重建卻似乎由私人發展商多於政府主導；各區水庫土地閒着，諸如此類，大量工作等着官員們去做，欠缺的依然是增加房屋供應的決心，結果凡事拖拉，蹉跎歲月。



香港樓價不斷上揚，業主固然高興，但更多的無殼蝸牛只得認命又或者尋求外闖。貧富懸殊和年輕人難尋發展階梯，都是長期高樓價所衍生的社會問題，情況如體內毒瘤，影響着全身血氧供應，甚至威脅生命。港府政策觸不到癢處，抱薪救火，樓價難免繼續稱冠，只怕直到一天經濟自爆，香港不再是香港，冠席自會消失！

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