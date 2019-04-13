東方日報B2：香港平均樓價撲千萬　再度貴絕全球

香港樓價蟬聯全球最貴！根據世邦魏理仕《全球生活報告》，本港私人住宅平均樓價以約963萬元高踞首位，較第二位高出逾四成。同時，最新二手屋苑樓價指數亦連升九個星期，累漲約6%。業界普遍相信，樓價要突破去年高峰只是時間問題。



上述報告於去年統計35個城市，當中新加坡屬樓價次高地方，錄約682萬元，落後香港多達281萬元。至於上海緊隨其後，平均樓價約680萬元。為控制持續高企的樓價，該三個市場都有推出不同程度的樓市降溫措施。



至於樓價按年升幅，香港以增5.5%位列全球第十二名，升勢最勁為西班牙巴塞隆拿，錄得16.9%增長，愛爾蘭都柏林及上海亦有11.6%及11.2%按年漲幅。



此外，香港豪宅市場近年不斷錄得破頂成交，該類物業價格亦一枝獨秀。報告又指出，本港平均豪宅價約5,360萬元，而第二位的上海只有約1,897萬元，以此計算，相同價錢在上海接近可以買到三個豪宅單位。



雖然本港私樓落成量於2017及2018年，分別錄得約17,791伙及20,968伙之多。但該行認為，香港有約744.89萬人，人口規模帶來需求壓力，住宅土地有限，因此仍然不足。



理工大學建築及房地產學系教授許智文也認為，本港樓價高於其他城市，主要是人口多，但土地短缺所致。



他續指，香港設有公營房屋，佔約四至五成市民居於該類物業，再撇除租住私人住宅人數，私樓買家或只餘下約三成，而該批人口是財力相對雄厚的一群，故有能力以較高價錢買樓。由於預期經濟增長放緩，空置稅推行會加快新盤供應。他估計，樓價升勢不會太急，預期至今年底有約5至10%上升空間。



而資深財經專家林一鳴表示，香港樓價貴絕全球已「唔係新聞」，相信絕大部分人都不會驚訝，無論超級豪宅或舖位物業，不時傳出破世界紀錄消息。而中美貿易戰及加息等緩和，估計樓價有力超越去年高位。



不過，他同意現時情況對社會不是好事，樓價一直升，會為「有樓」及「無樓」劃分界線，有物業人士面對升市固然覺得理想，但無殼市民會更難上車。



事實上，樓價經歷調整後已全面回勇，反映走勢的中原城市領先指數(CCL)按周再升0.37%，最新報180.16點，較去年高峰188.64點，只相差約4.5%。



同時，該行大型屋苑、中小型單位，以及大型單位三項主要樓價指數，都按周升0.03至0.46%不等。連同CCL合共四大指數，已連續七周報升，是自2008年2月後，超過11年首見。



以地區劃分，市區走勢較理想，九龍及港島區指數報179.11點及189.4點，按周升1.56%及0.64%。反觀，新界東及新界西則出現回落，按周下挫約0.33%及0.81%。

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