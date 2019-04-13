星美遭滙豐入稟呈請清盤

商人覃輝旗下星美控股(00198)遭滙豐銀行入稟香港高等法院呈請公司清盤，案件初步訂於6月12日開庭處理，惟滙豐未有在公開資料內披露今次清盤呈請的理由或所涉債項。



翻查法院過往紀錄，滙豐曾在去年8月入稟高院向星美追討1,260萬元戶口透支款項。根據當時的入稟狀指出，星美去年6月中開出一張面額約1,480萬元的支票，以付款給導演王晶的星王朝有限公司，但當時星美在滙豐的港元支票戶口結餘只有約220萬元，滙豐遂按戶口條款向星美提供透支。滙豐事後多次要求星美還款，但星美一直未有清還。不過，未知今次清盤呈請是否與此債務糾紛有關。



事實上，星美的財政狀況亦惹市場關注。該公司去年12月公布，當時尚欠足夠營運資金支持業務營運，其於內地近半影院已短暫停業，部分影院更恐因公司不能支付租金而失去贖回權。於去年11月30日，公司尚欠僱員工資共約1.08億元、尚欠租金2.01億元，旗下影院對上映電影的供應商拖欠相關版權費共約1.5億元人民幣。



此外，星美連同擔保人覃輝，上月中遭展望控股入稟高院追討約3.33億元，此筆欠款源於一批本金3億元之可換股債券，該批債券於去年到期。



星美股份自去年9月3日起停牌至今，公司上月底宣布延遲公布截至2018年12月底止年度業績，原因是公司仍在就開始審核去年業績而向核數師提供必要資料。



呈請編號：HCCW108/2019

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