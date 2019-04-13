歐股收市向好　Nexi下周二米蘭上市

歐股收市向好，英國富時100指數收報7,437點，升19點或0.26%；法國CAC指數收報5,502點，升16點或0.31%；德國DAX指數收報11,999點，升64點或0.54%。



個股方面，差價合約買賣平台IG Group季度收入按年跌約3成，股價收挫0.35%。



丹麥助聽器製造商GN Store Nord提高全年收入增長預期，刺激股價急飆7.75%。



英國發動機製造商Rolls Royce收市升1.34%。該公司宣布與韓國航空公司Air Premia達成協議，將為後者旗下噴射機製造引擎。



另外，意大利支付公司Nexi將以每股定價9歐元，於下周二在米蘭上市，將成為今年歐洲最大型的新上市股票之一。

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