道指收市漲269點　「非洲版亞馬遜」首掛飆逾7成

市場關注美企進入業績期，而中國經濟數據理想，對大市有正面支持，美國股市收市做好。道指周五收報26,412點，升269點或1.03%；標指收報2,907點，升19點或0.66%；納指收報7,984點，升36點或0.46%。



總結全周，道指累計下跌約0.05%；標指累漲約0.51%，連升三周；納指則累漲約0.57%。



華爾街大行摩根大通及富國銀行首季度業績均勝預期，股價周五走勢兩極，全日分別升4.63%和下跌2.64%。



值得留意，有「非洲版亞馬遜」之稱的電商公司Jumia周五首日掛牌上市，股價收報25.46美元，全日勁升75.59%，總市值接近20億美元。去年全年，該公司收入按年大增近40%至1.3億歐元，惟虧損則高達1.7億歐元。



其他新興市場電商股普遍受帶動向好，東南亞電商巨頭Shopee母公司Sea收市上漲0.94%；南美網購一哥Mercadolibre靠穩升0.16%。至於市傳將大幅裁員的中國電商企業京東在美國股價亦升逾1.2%。



個股方面，美國第二大石油公司雪佛龍宣布斥資330億美元，收購Anadarko Petroluem，每股作價65美元，較周四收市價有39%溢價，雪佛龍將發行2億股及動用80億元現金支付交易。雪佛龍股價全日勁跌4.94%。



迪士尼宣布由11月12日起在北美洲率先推出視頻串流服務Disney+，消息刺激股價急升11.54%，收報130.06美元，創收市新高。



展望後市，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，自2008年以來美國經濟一直擴張，相信未來仍將持續數年，而即使市場出現一些衰退迹象，但他認為至2021年之前，美國經濟都不會衰退。



不過，聯儲局前主席格林斯潘警告，美國經濟增長不會持久，因勞工成本負擔增加及全球經濟疲弱。與此同時，社會保障、醫療，以及其福利計劃在過去數年持續增長。



他又指出，每當標指升10%，反映着實質經濟增長1個百分點，如今標指年內已累升16%左右，反映升浪差不多了。

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