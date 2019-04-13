歐盟擬反擊美國　考慮對美商品實施報復性關稅

繼美國要脅在歐盟不撤銷對法國空中巴士公司補貼的情況下，或對總額約110億美元(約863億港元)的歐盟產品加徵關稅後，歐盟擬就此作出反擊，對美國商品實施報復性關稅。



外電引述消息指出，歐盟考慮對總值約102億歐元(約905億港元)的美國商品徵稅，徵稅清單包括食品到直升機。不過，另有報道指，歐盟委員會實際草擬的是價值200億歐元(約1,775億港元)的關稅臨時清單。



美國早前首次向世界貿易組織(WTO)投訴，空巴過去15年從巨額非法補貼中廣泛獲益，惟歐盟亦就美國補貼波音公司反訴。WTO上訴機構上月28日維持裁決，認為美國華盛頓州向波音提供約3.25億美元(約25.5億港元)稅務優惠是非法，要求美國停止補貼。



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