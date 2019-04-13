黑田東彥：日本央行具備進一步實施寬鬆貨幣政策空間

日本央行行長黑田東彥表示，本周在華盛頓召開的二十國集團(G20)財長和央行行長會議，並無就成員國潛在的貨幣政策行動進行具體討論。



他指出，全球經濟繼續擴張，但與去年相比有所放緩。各大央行的減息空間雖然或已收窄，但並不意味着央行在進一步寬鬆方面沒有「彈藥」。對於美國聯儲局於2018年多次加息，他認為並非錯誤決定，亦理解該局不急於實現貨幣政策正常化。



日本方面，他相信央行政策立場被外界理解到位。在採用前瞻指引方面，需要平衡靈活性與政策影響之間的關係。



他又提及，購買日本國債的目標是讓孳息率曲線得到控制，央行並不打算調整「每年購買80萬億日圓日本國債」方面的寬鬆承諾，而央行具備在必要時進一步實施寬鬆貨幣政策的空間。



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