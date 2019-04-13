特朗普話呢項競賽美國「必須贏」！

美國總統特朗普周五(12日)表示，5G網絡競爭是美國必須要贏的競賽，不能允許被其他國家在該強大的未來產業中超越。



他透露，美國推出在全國建設5G網絡的計劃，今年底開放讓私人企業競投無線頻譜，屆時將會是當地最大型的相關競投。



聯邦通訊委員會將斥資超過200億美元(約1,568億港元)成立基金，在鄉郊地區為超過400萬家庭和小型企業用戶建立互聯網網絡。目前，美國約有2,400萬人口無法接駁寬頻網絡，當中尤以鄉郊地區最為嚴重。



特朗普預期，相關建設能創造更多職位，帶來巨大經濟機遇，強調美國不能停下腳步，離競賽結束還有漫漫長路。



事實上，美國電訊商亦正爭先恐後地率先推出5G連網，Verizon Communications上周已在明尼阿波利斯及芝加哥部分地區率先開啟5G手機服務。



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