1周10大驚奇：係咪冧市近了？要睇4月呢個數據

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，3月15日警告跌浪開始，惟隨着股市破位，4月5日異象預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。之後會怎樣？股市短期料繼續平穩，4月30日有個數據要留心！



【1、摩通神級分析員：股市係高 但不要沽！因為...】

「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、3月27日預言債息倒掛是股市爆升信號，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)最新表示，若想較準確地預測股市去向，絕不能單靠某些基本分析，因只能部分掌握股市的故事。



他指出，若投資者只關注貿易戰或聯儲局去年12月加息的意見，只會看淡股市，惟事實是股市今年以來一直上升。因此，觀察某些技術指標也是重要的，加上這些指標才能看到股市真正、全面的「大圖畫」。



他指的技術指標不是「圖表派」，而是觀察「槓桿」，因借錢炒賣才能放大股市升幅或跌幅，提供真正的方向。過去數月為何股市會在基本面看淡下而上揚？正因槓桿。



他舉例，去年12月美股大跌，主要原因是「極度深化」的去槓桿所致，而近月的大升市則是因風險胃納提升而令「槓桿」重臨。因此，投資者應要明白，「再槓桿」的威力可以很驚人，它是不會跟隨基本因素的。只要股市波動下降、倉位降到非常低的時候，配合「再槓桿」重臨，就能締造今年看到的巨大回報。假若單看基本因素是不能解釋升市。



科拉諾維奇作為主管「量化及衍生工具研究部」，專門用數據計算大市去向，最重要的是證明「行得通」，過去能多次成功預測大市走勢，並為他帶來不少殊榮。



也許上述都是廢話，大家最關心的是他目前如何預測呢？他說：「若從基本因素去看，過去兩個月的升浪是升凸了，股市不值得如此高。不過，事實就是股市會更高！因為股市再次返回非常、非常低的持倉及槓桿，並處於平均水平之下，為所有資產再上升帶來有利條件。當然，短期升浪是史無前例的，但這是否意味我們要畏高，而且立即拋售呢？不是！」



他再重申，預計巨大的回報會持續，雖然升得多總會有調整，但事實是升得高不代表要沽，因為槓桿仍然低於平均水平。以目前槓桿水平來看，真的很難有冧市，標指目標依然是3,000點。當然，這不是直線向上，中間總會有調整。



【2、華爾街殿堂級大師：圖表難測市了】

其實，不單止脫離基本因素，「圖表」確實出了問題，不能盡信！在金融界地位舉足輕重、為市場引入動向技術分析的前美林市場策略師Bob Farrell本周在一場會議中表示，目前金融市場結構出現變化，令到利用「圖表」分析市況更難。他認為，要洞悉大市去向，只能觀察市場情緒，因人性始終不變。



或許香港投資者不太認識Bob Farrell。他除了引入「圖表派」分析外，亦於上世紀在美林經紀部門任職數十年，經歷了1960年代後期、1980年代中期，以及1990年代末期的熊市，也經歷了1973至1974年熊市，以及1987年10月的單日特大股災。



如今他認為，在2008年後，過去十年股市發生很大變化，一些市場必看的技術指標像是失靈了，沒有發出應要有的訊號，這可能與交易自動化和「被動投資」盛行有關。



舉例來說，去年底股市大波動時，傳統技術指標沒有預測到。他說：「(股市)深度通常會預警熊市或大幅下跌，但市場去年就突然跌市，之前沒有收到任何傳統警告訊號，而且大跌發生時，大家都覺得股市沒有大問題，因一切都在創新高。」



若以此推斷，他預期，接下來的十年可能不會再有股市「牛市」。惟他強調，這不代表美股要立即大跌，反而短期內可能會再創新高，因去年12月「錯落車」的投資者會抱着「不能再錯過」的心態而高追。



因此，他認為現階段毋須過憂，惟一旦股市再創新高，投資者就要小心，因「怕錯過」的心態可能會導致「下一個頂部」。屆時要留意市場是否會有太多自滿情緒，因股市會在無預警之下轉向，圖表不能預測，這就是如今金融市場的演變。



若果股市十年無「牛市」，那應該投資甚麼？他預期，黃金「下一個十年會更好」。



【3、異象：或是全球最重要數據！小心4月再挫】

除了華爾街大師，異象亦提醒4月30日有一個可能是全球最重要數據會公布！曾準確預測2015年8月大跌市、2018年2月1日警告債市有異象恐推冧股市、同年8月再警告不要入市，結果言中的Leuthold Weeden投資總監Doug Ramsey最新表示，目前絕對不是買股時機，並警告美國消費者信心正響起警號。



據他的研究發現，由美國經濟諮商會(Conference Board)公布的美國消費者現況指數(Present Situation Index)，與標指的表現有密切關連，一旦出現明顯下跌趨勢，標指都會跟隨。令人擔憂的是，目前情況正正就是這樣。



該數據是每月底披露，在3月31日公布的最新數值為160.6，較2月底的172.8大幅下跌，為2008年以來極少出現的巨大跌幅，並跌穿了10個月移動平均線。根據往績，一旦翌月數值未能收復10個月平均線，標指則很有機會跟跌，平均跌幅約6.8%。(本文附圖一)



不過，Ramsey指出，從圖中可見(圓形部分)，一次半次的急跌不能作準，因1999年及2006年也出現過，數據之後就收復10個月平均線，並重拾升軌，股市亦相安無事。因此，投資者必須關注4月底數據公布時會否出現反彈，惟一旦再跌，就更能印證美股見頂。



他又警告，投資者別輕視該數據及未來的股市調整，隨時會將過去10年的升幅完全抹去，因往績已顯示，一旦消費者信心轉弱，是會形成持續跌浪，只要連續下跌數個月，就可以相信美國自2009年中以來的經濟復甦完結。



Ramsey一向以較「另類圖表」作警示，例如在2018年2月1日，他以道瓊斯債券震盪指數(Dow Bond Oscillator Index)出現異象，警告股市很快大跌；2018年8月19日則以市銷率來警告美股不便宜，更似2000年冧市前夕；同年10月28日以TRIN指數警告股市未跌夠。事後均證明有效測市。



【4、異象：美債警號未停過 反預示衰退機會增】

消費者信心固然重要，本周有大行再度提及債息！仍記得兩周前美國國債孳息率出現「倒掛」，一度惹起金融市場恐慌嗎？惟隨着「倒掛」消失，市場又當作沒有事情發生過。



摩根大通本周就警告市場太自滿了。該行全球市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou說：「我們相信，投資者應開始建立對沖跌市的持倉，因股市絕對有可能重演兩周前的下跌風險。」他重申，債息出現「倒掛」是不祥警號，預示着經濟增長出現問題及有衰退風險，尤其是目前風險資產價格已處於歷史高位。



他指出，隨着金融市場自1月低位反彈，無論是標指、高收益債券，以及金屬市場的指標均顯示，美國陷入衰退的機會下降。不過，5年期債息卻是唯一例外，該指標在1月3日預示美國經濟會陷入衰退的機會約70%，目前竟升至75%左右。這反映債市投資者未敢輕看衰退機會，而債市是金融市場中規模最大的，值得警惕。



因此，摩通呼籲投資者不能忽略打防守，可考慮長倉美元或歐元兌澳元、減持美國信貸相關產品，以及長倉10年期歐元掉期產品。



【5、大摩奇準分析員：本周起美企有難！很有把握跌】

上述異象或不夠「埋身」？美國企業業績期本周五(4月12日)起揭幕，恐主宰着股市起跌！近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周再次警告，美國企業業績可能會出現2季以上、甚至更多的負增長或變動不大的情況，足以符合盈利衰退的定義。



他警告：「股市關鍵時刻來了，我們很有把握，美股很清楚企業獲利增長疲弱，但目前真正的問題是今年下半年看起來會是如何。」他又指出，最大的威脅來自科技股，估計將拉低大市約2.1%，因科技板塊整體獲利料減10.6%；半導體和科技硬件企業預計盈利增長亦將分別大跌24%和16%。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年。



【6、美波浪理論大師：睇實標指「2915點」】

除了睇實美國企業業績，亦要睇實標指以下呢個位！美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt本周表示，在過去數周，他是預期美股處於「4浪之中的b微浪」，標指目標是2,865至2,885點，之後恐迎來「c微浪」跌市。不過，由於目前標指已升至2,895點水平，反映美股或再升一浸才見頂，關鍵水平是「2,915點」。



他提到，根據波浪理論，「b微浪」的最高水平是標指3,011至3,040點區間，惟大前提是標指先升穿2,915點，就有可能達到此浪的最樂觀水平。



不過，他警告，儘管美股仍有上升空間，但始終是處於「b微浪」，之後必定會進入「c微浪」跌市，只要標指掉頭跌穿2,845點，就可以宣布目前歷時約3個月的「b微浪」完結。



總結來說，目前美股已處於「臨界點」爆破時刻，只要標指遲遲未能突破2,915點，「b微浪」隨時會終結，若跌穿2,845點，就確認進入「c微浪」跌市，最悲是瀉至2,200點水平。不過，若標指升穿了2,915點，上望區間就是3,011至3,040點。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。



【7、股市仲有得大升？數據揭示基金大戶全球撤資】

上述提到標指2,915點，其實，全球股市今年以來都勁升，惟特色是「愈沽愈升」！(本文附圖二)



據EPFR Global資料顯示，截至4月3日當周，亞洲(除日本)股票基金的資金流出規模在各主要地區中，連續第二周居榜首。在這情況出現的同時，MSCI亞太指數升至6個月以來新高，令整個亞洲股市市值今年大升4萬億美元。



不過，基金大戶沒有開香檳，反而變得更謹慎。EPFR數據顯示，儘管港股重登3萬點，但上周香港股票基金出現2013年6月以來最大流出。另一焦點是日本，雖然過去3個月出現資金流入，但15億美元買盤遠不及2018年初的超過380億美元。最新數據顯示，日本的基金在過去8周以來，第7周遭遇贖回。



更甚的是，資金流出不是亞洲獨有。儘管標指於今年首季錄得1998年以來最大季度升幅，但美國的股票基金仍然連續3周出現資金外流，為過去18周以來的第16次。雖然歐股指標之一的歐洲斯托克600指數觸及去年8月以來最高，但該地區的基金上周遭遇淨賣出26億美元。



【8、新興市場危機未了！呢個國家10月底恐再累街坊】

事實上，基金「畏高」絕對有原因，還記得去年新興市場貨幣危機一度拖冧市嗎？本周就有報道指出，去年一度帶頭令新興市場陷入貨幣危機的阿根廷，目前情況毫無改善之餘，更有惡化迹象，或許10月底會「大爆發」，繼而再度拖累其他新興國。



由於貨幣貶值造成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)民望近月插水，嚴重影響年底大選選情。



在政局及經濟皆不穩下，阿根廷貨幣披索兌每美元於上周五(4月5日)低見43.97，再創歷史新低，周一稍為反彈，見43.68，但仍為今年全球表現最差貨幣。



阿根廷作為南美第3大經濟體，惟經濟情況相當差。目前央行指標利率高達66厘，年度化通脹逾50%。在2018年第4季，經濟收縮逾6%，官方上月數據更顯示，貧窮率升至32%。



一連串差劣數據反映無論是現屆政府或央行，都十分憂慮在10月27日大選前會出現另一輪貨幣危機。



以目前狀況來看，民眾根本無可能在10月前能提高購買力，對主張民粹主義的前總統費南德茲(Cristina Fernandez)有利。在最新民調中，她的支持度與馬克里不相伯仲，一旦前者再次成為總統，將令阿根廷求助國際貨幣基金組織(IMF)的努力功虧一簣，屆時後果難以估計。



【9、創業要知！美7年內恐7.5萬實體店執笠 最易被影響係...】

接下來分享一下「實體」問題！瑞士銀行(UBS)本周發表最新報告估計，隨着電子商務更盛行，美國實體店末落速度勢加快。假設2026年，美國網上銷售佔全體零售比例由目前的16%升至25%，將有大約7.5萬間實體店消失，當中恐怕只有食肆能免疫。



按此推算，只要網上銷售佔比每增加1%，美國就有大約8,000至8,500間實體店要「執笠」，時間快慢十分取決於亞馬遜(Amazon)，因它佔據了美國電子商務市佔率約一半。



在估計的7.5萬間實體店「執笠」當中，約2.1萬間料為服裝店、1萬間為電子產品相關、8,000間為家庭用品、1,000間為家庭裝修。它們都是最容易被網上銷售所取代。再者，如果網上雜貨舖流行，在2026年時滲透率由目前2%升至10%，將拖累約7,000間雜貨店關門大吉。



不過，由於美國勞動力下降，該行擔心實體店關門速度恐更快。事實上，今年以來已有大約5,000間實體店宣布關門。



【10、港人要小心！最新國際金融騙案針對「出糧戶口」】

最後，除了要關注投資表現外，實際荷包也要注意！本周有報道指，國際金融騙案手法層出不窮，而且愈來愈精密，連防止惡意電郵的軟件也不能過濾，或許類似個案很快就會在香港出現，港人必須掌握最新情況，以免中招！



外國傳媒報道，位於美國中西部密蘇里州最大城市堪薩斯市(Kansas City)的中型非牟利兒童福利中介機構KVC Health Systems透露，每個月會收到2至3封由犯罪份子發出的偽造電郵，旨在轉移員工的「出糧戶口」，令薪金直接轉至犯罪份子手中。



該些電郵通常看似合法，難以第一時間分辨，並假冒目標公司內的行政總裁、首席財務官，或薪酬總監發出。普通員工收到電郵，只是不慎地即時回覆，就會中招。



KVC資訊科技總監Erik Nyberg說：「偽造電郵可能只會假冒管理層說，需要更新直接出糧戶口的資訊，抑或會問有沒有第2個出糧戶口。如果目標人物有回應，騙徒就打蛇隨棍上。」



值得留意的是，該些電郵文筆秀麗，不會有文法上的低級錯誤，亦不會有很多感嘆號，令防止惡意電郵的軟件不能分辨，輕易地就能逃過過濾程序，直接讓目標人物收到。騙徒會嘗試說服人力資源人員更改出糧戶口。Nyberg稱，KVC在少數個案中幾乎受騙，幸沒有將任何薪水轉移給騙徒。



有專家指出，這類的騙案有上升趨勢，因為很容易就能避過現存的技術過濾。再者，騙徒成功的機會也增加，因為他們不是要錢或轉移單據，僅簡單地「冒管理層之名」，要求更改銀行戶口。



至於為何目標是非牟利機構？或許因該些機構主要是「幫人」為主，多數會立即回覆電郵，而且沒有像財富500大企業般有專門培訓。



Nyberg表示，為應對偽造電郵，解決方法是向員工解釋，行政總裁永遠不會突然要求這些資料。



報道指出，上述個案是近月才發生。因此，港人也要多加關注騙案手法會否蔓延至亞洲地區。

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