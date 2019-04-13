A股快報：視覺中國周身蟻　股價勢將跌停多兩次？

因聲稱擁有黑洞相片版權而引發風波的視覺影像產品和服務提供商視覺中國(000681.SZ)，其股價於周五(12日)開市即告跌停，報25.2元人民幣(下同)，惟分析料該股勢將跌停多兩次！



內地傳媒報道，包括中銀基金、交銀施羅德、財通及博時等在內的多間基金公司，於周五至周六(13日)期間，紛紛下調對視覺中國的股價預測，最狠將其股價劈約19%至20.41元，如以周五收市價25.2元計，相當於兩個跌停板後的股價。



天津網信辦繼周四(11日)晚上約談視覺中國後，周五再派出督導組進駐督促整改。視覺中國其後再次致歉，並表明將按相關法律法規，自願關閉網站整改，進一步強化企業自律，強化制度建設，提升內容審核質量，避免類似情況再次發生。



有內地媒體致電歐洲南方天文台德國總部，對方明確回應指「黑洞圖片向全人類開放，歡迎(任何人)使用」。惟版權風波仍在繼續蔓延，其中圖片網站全景網、東方IC周五無法開啟，全景客服人員指，「網站正進行技術維修」，東方IC則另開通新網站。



國家版權局微信公眾號周五發文，指當局重視圖片版權保護，維護著作人合法權益，各圖片公司不得濫用權利。



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