傳希臘擬提早償還IMF約半數貸款

外電引述消息報道，為減輕歐元區成員國的債務負擔，希臘計劃於周末就提早償還拖欠國際貨幣基金組織(IMF)的約一半貸款而達成協議，涉及約40億至50億歐元(約355億至443億港元)。



不過，報道指德國及荷蘭就此作出反對，因擔心IMF將藉此退出援助希臘的計劃。惟消息透露，IMF保證將不會退出該援助計劃。



希臘於2010年爆發債務危機，多年來從歐盟、歐洲央行和IMF等獲得2,890億歐元(約2.6萬億港元)的貸款。至今，該國已向IMF償還超過150億歐元(約1,331億港元)的短期貸款，但仍須於2024年前再償還約93億歐元(約825億港元)的貸款。



希臘是歐元區債務負擔最重的國家，此前，有傳該國考慮在6月底發行債券以籌集還款資金。



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