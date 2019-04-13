銀保監加強銀行保險服務民企督查工作

內地傳媒報道，中國銀保監於周四(11日)印發《關於開展加強金融服務民營企業監督檢查工作的通知》，對銀行保險等金融機構服務民企提出多項要求。



具體包括機構自查、監管監測、監管檢查及企業調查4部分。監督檢查方面有6大內容，從金融服務體系建設情況到「敢貸、願貸、能貸」長效機制建設情況，從民企授信服務情況到幫助民企融資紓困情況，再到平衡好支持民企發展與防範金融風險關係的情況，以及保險機構支持民企情況。



當中，督查的重點包括貸款審批中對民企是否設置歧視性要求、授信中是否附加以貸轉存等不合理條件、民企貸款數據是否真實、享受優惠政策低成本資金的使用是否合規等。



《通知》要求銀行保險法人機構和各銀保監局製作報告，分別於6月和12月一定日期前，將半年度和年度報告上報。



銀保監稱，開展加強金融服務民企監督檢查工作，目的在於切實解決民企和小微企業融資難及融資貴的問題。



金融機構人士認為，銀保監是次監督檢查工作，旨在督辦落實銀行保險機構服務民企的要求，對民企來說是利好消息。



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