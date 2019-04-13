【花生精華】阮子曦：恒指第二季仲係美女！

內地A股過去一周表現麻麻，不過近日公布的中國經濟數據，如新出爐的進出口、新增貸款，表現均對辦。展望下一季，A股會否是投資重點？



在周五(12日)的《中環剝花生》節目中，渣打香港財富管理部投資策略主管梁振輝說，「休息是為了走更遠的路」，在全球眾多股市之中，首選A股。但他指大市首季已累升不少，等回調時才買貨較穩陣，更即場幫大家揀落後板塊。



中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則形容港股，如街頭看到婀娜多姿的背影，正面不知道是美女還是醜女，第二季尚可憧憬一下，但下半年則有保留。



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1.東網電視《創富》頻道

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