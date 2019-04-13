單係呢項補貼　令Fb朱克伯格去年總薪酬激增！

根據全球最大社交網絡Facebook(Fb)的財務文件，行政總裁朱克伯格於2018年的薪酬雖然只有1美元，在並無獲分派獎金或股票獎勵的情況下，計及其他「補貼」，其薪酬總額由2017年的約910萬美元(約7,135萬港元)，大幅躍升至2018年的約2,260萬美元(約1.77億港元)！



朱克伯格獲得的「補貼」原來與其安全保護費用相關，範圍包括在其住所和個人旅行期間的安保費用，如保安、設備及服務等，單計使用私人飛機的費用已涉及約260萬美元。而2017及2016年，他獲得的安保費補貼分別為760萬及510萬美元，即2018年的補貼費用為2016年的4倍有多。



據悉，Apple行政總裁庫克於2018年的安保費約為31萬美元，即朱克伯格的保護費比庫克還要高。



事實上，近年Fb面對的醜聞不斷，包括年輕人使用率下降，更備受用戶資料外洩醜聞困擾，去年更因劍橋分析風波，朱克伯格被美國國會質詢。



Fb指出，朱克伯格僅於Fb上便有逾1億粉絲，由於公眾對公司的負面情勢某程度上反映在他身上，使他在一般的公開活動中，經常面臨嚴重的威脅，當中包括每周多次有人威脅要殺了他，以及被跟蹤等。



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