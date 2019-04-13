一周專家樓評：商廈「頂租潮」預示經濟大鑊？買納米樓值博？

樓價高昂又令香港「揚威」世界，國際研究機構剛評選香港蟬聯全球樓價最貴城市，無殼一族唔知幾時先解決置業難題？納米樓銀碼細但呎價貴到癲，值得高追嗎？點解香港低息環境難以改變？商廈頂租潮出現，係咪預示香港經濟轉差？屋宇署喺強制驗樓有乜角色及權責？



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結啦！



─ ─ ─ ─ ─

【黃漢成】：解讀商廈頂租頻現情況

睇片→ https://bit.ly/2VDnWuF



近日有報道指，市場頻現商廈頂租個案，有人認為此乃經濟轉差的訊號，情況堪憂云云，不過以筆者從事地產代理多年來的觀察，其實無論經濟情況好壞，寫字樓頂租情況常有發生，實在無需過份解讀或擔心。



商廈市場無疑與經濟環境息息相關，然而商廈租務市場卻向來相對平穩，受外圍經濟環境影響較輕微，近日頂租個案的出現，不排除真的有公司正面對經營困難或打算縮減規模，但亦有可能是因為業務擴張，需要遷往其他較大的地方，又或是公司策略需要，把辦公室搬往別的地區，在瞬息萬變的商業世界裡，在租期內退租另找別的租戶頂上，其實是平常不過的事。



雖說租約有訂明租期，然而遇上租戶退租另找他人頂上，業主一般都會同意答應，而事實上不少頂租單位已備有基本裝潢，新租客能省卻一筆裝修費，所以向來亦有其捧場客。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



─ ─ ─ ─ ─

【林浩文】：納米樓值得高追嗎？

睇片→ https://bit.ly/2GkyF75



近年納米樓樓價愈升愈高，不少人都擔心納米樓是否還有升值潛力。如果以實用面積200方呎的單位定義為納米樓，根據我們的分析2019至2023年，全香港的一手住宅供應，納米樓僅佔整體供應4%。



自辣招推出後，炒家都不會買住宅，大部分都是打工仔或自住人士購買。年青人沒有能力買入中小型單位，因此近年納米樓有市場。



另外，近年政府通過金管局對銀行有一些限制，例如LTV(貸款與估值比率)及壓力測試。很多時候，納米樓的定價都在400萬港元以下。樓價愈升愈貴，在選擇不多的情況下，納米樓可算是一個可以考慮的物業或門檻。



不過，長遠來說，納米樓亦有風險因素，如果樓市真是回調，一些高成數，特別是呎價高的納米樓，它們的抗跌能力相對低很多。有興趣買納米樓的人士，最好都是選擇位置好，以及容易出租和出售的單位。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

─ ─ ─ ─ ─

【陳永傑】：歐美經濟隱憂多 低息環境難改變

睇片→ https://bit.ly/2uZq1FF



美國聯儲局不久前公布議息結果，息率維持不變是意料中事，但預期今年不會加息及提早停止縮表行動，暗示美國經濟非常不妙。不過，在香港，置業人士卻能夠藉着低息環境之利，享受低息供樓的優惠。



聯儲局預期今年不會加息，明年將加息1次，並指在決定未來如何適當調整利率政策會保持耐性。但最重要的是聯儲局認為，假如經濟及貨幣市場狀況符合預期，有意在今年5月收慢縮表速度，9月底停止縮表。



停止縮表來得較預期為早，反映聯儲局對經濟充滿憂慮，相信與美國總負債高逾73萬億美元有關。美國及歐洲經濟都問題多多，加上中美貿易談判未有結果，採取比較保守經濟政策是合理。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



─ ─ ─ ─ ─

【蘇文豪】：蘇文豪：屋宇署在強制驗樓的角色及權責

睇片→ https://bit.ly/2USCJ7M



今天想跟大家分享一個近期發生的註冊檢驗人員被檢控的案例。部分市民在驗樓事宜上或許對屋宇署的角色和權責未必十分了解，在此筆者希望藉機作簡單提醒。



事緣有註冊檢驗人員在為相關樓宇提交強制驗樓完工證明書後，被屋宇署無意中發現樓宇修葺工作仍有紕漏而遭署方檢控，繼而被法院定罪和罰款。



從上述個案中:



第一，究竟屋宇署是否有責任核對由相關專業人員呈上的驗樓記錄和報告？



第二，究竟屋宇署是否有責任到單位現場視察有關的訂明修葺是否準確完成？



第三，究竟屋宇署是否有權責批核由相關專業人員呈上的驗樓報告？



最後，從上述案例，監督樓宇進行訂明檢驗及訂明修葺當然屬於註冊檢驗人員的職責。而他日若因樓宇維修不善而導致有公眾或第三者受到人命或財產損失，業主固然可另外向有關失職或疏忽的專業人士或註冊檢驗人員循民事索償，但事件最大責任最後始終落在業主身上。



故此，筆者建議市民應該經常留意自己物業的狀況，需要時對樓宇作出適時的維修，以減低所承受的風險。



普縉建築測量副董事總經理 蘇文豪



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm